Завтра в ХГУ откроют эвакогоспиталь

Хакасский госуниверситет приглашает 4 мая ветеранов и тружеников тыла, работающих в вузе, на праздничные площадки, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Откроются они с 13 часов в главном корпусе ХГУ по проспекту Ленина ,90. Интерактивная площадка «Эвакогоспиталь» на базе вуза организована впервые. Студенты-медики проведут обработку ран и ожогов, транспортировку пострадавших на носилках с поля боя до госпиталя, удалят инородное тело из брюшной полости пациента, а также окажут раненым первую медицинскую помощь. Как сообщили в пресс-службе ХГУ, завтра в вузе будут работать тематические экспозиции и выставки, в том числе «Музей боевой славы», «Ими гордится ХГУ» и «Наша семья гордится…», а также прозвучат песни военных лет под оркестр. Кроме того, все желающие смогут попробовать блюда «полевой кухни».

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