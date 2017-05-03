Жительница Абакана, сдававшая комнаты в квартире, лишилась денег

Один из постояльцев подсмотрел, где хозяйка хранит деньги, и в течение нескольких дней вытаскивал купюры из пачки.

Жительница республиканской столицы сдавала комнаты в своей квартире незнакомцам, а в помещении, где жила сама, хранила крупную сумму денег. На днях женщина не досчиталась больше 80 000 рублей и обратилась в полицию. Выяснилось, что на чужое позарился один из арендаторов абаканки. 22-летний молодой человек подсмотрел, где хозяйка хранит денежные запасы, а когда женщины не было дома, без труда попал в незапертую комнату и вытащил несколько купюр из пачки. Деньги постоялец воровал в течение нескольких дней. У подозреваемого изъято 58 тысяч рублей, остальное он потратил.Возбуждено уголовное дело. Недобросовестному арендатору грозит до 5 лет лишения свободы.

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