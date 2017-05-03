Значимость грядущего события

Глава Хакасии Виктор Зимин провёл итоговое совещание, посвящённое празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По традиции в подготовке к торжествам были задействованы представители всех министерств и ведомств республиканского правительства, тысячи человек. Как пояснил глава Хакасии, по-другому нельзя: 9 Мая — главный праздник страны.

— Нужно достойно подготовиться к проведению Дня Победы. Это наш священный долг как перед ветеранами, так и перед подрастающим поколением. Мы не должны забывать историю своей страны и её героев, — заявил Виктор Зимин.

Непосредственной подготовкой к празднованию 9 Мая организаторы занялись ещё в январе. Вся торжественная программа изначально была ориентирована в первую очередь на фронтовиков, чтобы этот день стал для них особенным. В то же время организаторы мероприятия уделили значительное внимание участию во всем происходящем молодёжи. Со слов руководителя республиканского оргкомитета праздника Владимира Крафта, этот день должен напомнить потомкам победителей об общем подвиге народа, способного выстоять в любых, даже самых сложных ситуациях.

Поэтому в нынешнем году наряду с традиционными ритуалом Памяти, «Бессмертным полком», смотром военной техники и торжественным маршем с участием военнослужащих в программу мероприятий вошли совершенно новые акции. Например, театрализованный флешмоб «Журавли», который намечен на 8 мая на горе Самохвал. По предварительным данным, в нём примут участие полторы тысячи хоровиков со всей республики, которые исполнят одноимённую песню из фильма «Летят журавли», а после выпустят в небо воздушные шары с привязанными к ним бумажными птицами. Или оригинальный конкурс «Синий платочек. Народное караоке», инициированный Республиканской телевизионной сетью при участии министерства культуры, в рамках которого обычные жители смогут исполнить песни военных лет в дуэте с солистами республиканской филармонии.

— От лица ветеранов хочу поблагодарить всех тех, кто занимается подготовкой этого великого праздника, — глав муниципальных образований, районов республики и, конечно, сотрудников различных министерств Хакасии во главе с Виктором Михайловичем, — сказала в заключение председатель республиканского Совета ветеранов Галина Трошкина. — Сегодня чувствуется, что все жители Хакасии, от мала до велика, осознают значимость грядущего события и максимально ответственно подходят к своим обязанностям.

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В нынешнем году в праздновании Дня Победы в Абакане примут участие школьники из других регионов России.

Без малого полторы сотни ребят из Омской области, Красноярского края, республик Саха (Якутия), Бурятия и Татарстан приедут в Хакасию на ежегодный фестиваль «Ынархас-Чоллары». В канун главных торжеств детей доставят на гору Самохвал для участия в акциях «Журавли» и «Свеча памяти». А 9 Мая юные делегаты пройдут по улицам республиканской столицы в составе «Бессмертного полка».

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