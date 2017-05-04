В Новосибирске мать «выбросила» ребёнка в мусорный бак

Инцидент засняли на видео местные школьники, поведением женщины заинтересовались следственные органы.

На улице Плахотина недалеко от Ленинского рынка родительница посадила свою трехлетнюю дочь в мусорный бак. Сама же спряталась на остановке. Школьники пристыдили даму, она всё-таки подошла к малышке и попыталась вытащить её из контейнера для ТБО. Девочка буквально вцепилась в мать и плакала навзрыд, пишет mk.ru. Женщина объяснила подросткам, что дочь не хочет оттуда вылезать, а посторонним не следует вмешиваться в чужие проблемы. Личность матери и ребёнка выясняют следователи.

Видео: Ktoto Tut

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