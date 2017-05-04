В Хакасии ВАЗ превратился в «гармошку», «догнав» Газель на трассе

04.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Пенсионер на "семёрке" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Газель. Пострадал сам виновник ДТП.

Накануне на 396-ом километре автодороги «Енисей» 67-летний водитель на "семёрке" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Газель, которой управлял молодой человек 1996 года рождения. В результате ДТП виновник аварии получил закрытый перелом рёбер и грудины, дисторсию шейного отдела позвоночника. Пострадавший госпитализирован. Проводится административное расследование.

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