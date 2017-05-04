Безработный бомж грабил офисы микрозаймов в Хакасии, угрожая зажигалкой

Мужчина успешно поживился в трёх микрозаймовых организациях, а вот визит в четвёртую оказался неудачным. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Накануне в микрокредитную компанию на улице Чертыгашева в Абакане зашёл незнакомец и потребовал отдать ему деньги. Мужчина угрожал оружием, однако преступление оказалось провальным. Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска, а помог им учредитель микрозаймовой организации.

Выяснилось, что задержанный — это тот самый грабитель, который поживился уже в трёх офисах микрофинансовых компаний. Разбойные нападения по аналогичному сценарию он совершал: 21 апреля в Абакане на улице Торговая, похитил 50 000 рублей, 27 апреля – в офисе на улице Кати Перекрещенко завладел 40 000 рублей, 2 мая злоумышленник отправился в Черногорск, в офисе на улице Калинина похитил 15 000 рублей.

Подозреваемый — уроженец Черногорска 1983 года рождения. Сейчас мужчина не имеет определённого места жительства и работы, поэтому и решился добывать деньги преступным путём. Ранее он не был судим. К слову, предмет, который грабитель использовал в качестве оружия, оказался "пистолетом"-зажигалкой.

Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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