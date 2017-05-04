Духовная академия имела великую учёную и полезную силу

О жизни, научных изысканиях, педагогической и общественной работе первого хакасского учёного, тюрколога с мировым именем, доктора сравнительного языкознания, профессора Императорского Казанского университета Николая Фёдоровича Катанова написано немало. Мне же хочется напомнить лишь о некоторых аспектах его многогранной деятельности.

В письме к известному иранисту и тюркологу К.Г. Зелеману от 4 июня 1894 года Н.Ф. Катанов, обосновавшись в Казани, писал: «Мне живется здесь прекрасно, с профессорами я в ладу, денег вдоволь, татары под руками. Чего же надо лучше этого?»

Николай Фёдорович тогда преподавал в Казанском университете. Дебют состоялся 29 января 1894 года: Катанов прочитал вступительную лекцию в курс этнографического обзора турецко-татарских племён. О его педагогической деятельности в стенах этого университета, продолжавшейся более 25 лет, многое известно. И всё же напомню, что работа в качестве экстраординарного профессора и неполноправное положение ориенталистики в целом в Казанском университете в ту пору не позволяли Николаю Фёдоровичу реализовать свой огромный потенциал как учёному и организатору.

Новыми сферами приложения недюжинных сил стали для него общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете, преподавательская деятельность в Казанской духовной академии и разносторонняя общественная деятельность.

В 1911 году Н.Ф. Катанов, православный по своему вероисповеданию, подал заявление на конкурс на вакантную кафедру Казанской духовной академии. В числе его соперников были арабист П.К. Жузе, преподаватель казанских миссионерских курсов Н.В. Никольский и священник А. Михайлов. Причём Никольский, узнав, что Синод допустил к конкурсу Катанова, снял свою кандидатуру, аргументируя тем, что профессор имеет большой научный авторитет в области востоковедения.

Синод указом от 7 октября 1911 года утверждает Михайлова, а позднее, указом от 30 ноября того же года, — Катанова в должности преподавателя и в звании доцента. В должности же ординарного профессора академии он был утверждён в июле 1915 года.

Академия осуществляла миссионерскую деятельность в пределах Казанского учебного духовного округа, в которую входили Казанская, Вятская, Астраханская, Симбирская, Нижегородская, Пермская, Пензенская, Оренбургская, Томская, Иркутская губернии, Якутия и Камчатка. Она готовила высших церковных служителей, преподавателей духовных учебных заведений и миссионеров.

В своём отчёте от 14 июня 1915 года Н.Ф. Катанов отмечал, что для первого курса он читал «Этнографию урало-алтайских и угро-финских народов», для второго — «Историю распространения христианства среди урало-алтайских народов», для третьего курса — «Фонетику и морфологию татарского языка». Также он читал курсы: «История христианства в Поволжье за золотоординский период», «История несторианства в Средней Азии и Монголии за время с V по XIV в.», «История Золотой Орды». В 1912 году издал (за свой счёт) краткий татарско-русский словарь, в 1913-м — хрестоматию по татарскому языку.

Николай Фёдорович являлся руководителем курсовых и магистерских работ слушателей. Так, 9 мая 1920 года на собрании совета академии курсовую работу священника А. Виноградова по теме «Киргизская православная миссия» (научный руководитель Н.Ф. Катанов) рекомендовали для написания магистерской диссертации.

Кроме того, Н.Ф. Катанов редактировал «Иногородческое обозрение» — приложение к журналу «Православный собеседник», заведовал музеем Казанской духовной академии.

К слову, о его ярчайшем таланте как музееведа. Катанов сыграл важную роль в становлении и развитии не только музеев академии и университета, но ещё и Казанского городского музея, где пост директора он занимал с 1906-го по 1912 год и с 1914-го по 1917 год.

В 1916 году Н.Ф. Катанов обратился в совет Казанской духовной академии по поводу возможной продажи ей библиотеки (второй по счёту). Он писал: «...в моей личной библиотеке, оцениваемой приблизительно в 4 тыс. руб., имеется много книг, которые постоянно приходится давать студентам Академии. Моя библиотека полностью (около 5.000 названий) могла составить библиотеку академического музея».

Судьба его первой библиотеки всем известна. Правда, продолжаются дискуссии по дате её продажи. Писатель И.Ф. Кокова пишет, что она была продана Катановым в 1912 году, а исследователь С.Н. Иванов — в 1914-м. Библиотека сейчас находится в институте тюркологических исследований при Стамбульском университете. Кстати, там же мы нашли и вторую библиотеку Катанова, которой так активно пользовались слушатели Казанской духовной академии. Это собрание уже после смерти профессора продала его супруга Александра Ивановна Катанова. Таким образом, в настоящее время в Стамбульском университете 7914 книг из двух библиотек Н.Ф. Катанова.

В Казанской духовной академии Николай Фёдорович работал вплоть до её закрытия. Как позже отмечал профессор И.М. Покровский, «в лице Николая Фёдоровича Казанская духовная академия в течение десяти лет имела великую учёную и полезную силу со специальной подготовкой».

Неизвестно, как бы сложилась судьба Н.Ф. Катанова в советский период. Но Гражданская война, голод, холод подорвали его здоровье. 10 марта 1922 года Катанов скончался, не дожив двух месяцев до 60 лет.

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