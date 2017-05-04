ФоРГО: За Путина на выборах-2018 могут проголосовать 70-75% избирателей

При уровне электоральной поддержки президента России Владимира Путина в 61-66% в случае его участия в выборах главы государства произойдет дополнительная консолидация, которая обеспечит ему поддержку 70-75% избирателей, говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

При подготовке доклада о феномене «путинского большинства» эксперты ФоРГО использовали данные исследований Romir, ВЦИОМ и ФОМ, передает РИА «Новости».

«Президент РФ Владимир Путин пользуется беспрецедентной поддержкой населения. Ни один из возможных оппонирующих кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить значимой конкуренции действующему главе государства, что позволяет сделать вывод, подтверждающий референдумный характер предстоящей кампании по выборам президента РФ», - сказано в докладе ФоРГО.Там также отмечено, что уровень электоральной поддержки Путина находится в пределах 61-66%. В докладе сказано, что за Путина также готовы отдать голоса большинство избирателей в возрасте 18-24 года (65%), то есть те, кто впервые идет на выборы. Этот показатель является самым высоким в сравнении с уровнем поддержки в других возрастных группах.

Так, за Путина готовы голосовать 64% избирателей в возрасте от 24 до 34 лет, и 56% в возрасте 45-59 лет. По данным Romir, 23% избирателей в целом намерены либо не идти на выборы, либо испортить бюллетень.

В докладе также сказано, что пятая часть тех, кто не определился с выбором на момент опроса, в случае своего участия в голосовании поддержат Путина, что в итоге может дать ему 70-75%.

Напомним, по данным ВЦИОМ, деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 83% россиян.

Ранее американский институт общественного мнения Gallup отмечал, что уровень поддержки россиянами президента страны Владимира Путина сохраняет высокие показатели с воссоединения Крыма и России.

ВЦИОМ ранее сообщал, что показатель одобрения деятельности президента России в конце февраля по средним значениям за неделю достиг максимальной с начала этого года отметки и составил 86,1%.

В конце декабря прошлого года показатель одобрения деятельности Путина достиг годового максимума и составил 86,8%.

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