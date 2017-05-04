Глава Хакасии вылетел в Москву на заседание госсовета

Ключевой темой для обсуждения станет выполнение регионами «майских указов» от 7 мая 2012 года.







Сегодня глава Хакасии Виктор Зимин примет участие в совместном заседании госсовета России и президентской комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития страны по теме реализации «майских указов», данных главой государства в 2012 году. Заседание состоится в Большом Кремлевском дворце под председательством Президента России Владимира Путина.

Майские указы определили цели развития страны в социальной, экономической, внешнеполитической, демографической сферах и в области безопасности на срок до 2018 года.

Планируется, что глава государства заслушает доклады участников совещания и проконтролирует исполнение своих поручений в общественной сфере.

Один из указов касается расселения граждан из аварийного жилья. В нашей республике эта работа проходит с участием средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Отметим, что эта работа в Хакасии осуществлялась на протяжении последних девяти лет. Так, за период с 2008 по 2012 годы, в Хакасии было ликвидировано около 20 тысяч кв. м. аварийного жилья, переселено 1057 человек, объем финансирования составил 455 млн рублей. С 2013 года, с принятием Президентом России указа № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», темпы переселения из ветхого и аварийного жилья в республике были увеличены.

Принята региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, на территории Республики Хакасия в 2013 - 2017 годах». На начало мая текущего года в полном объеме реализованы три этапа программы. Переселено 1654 гражданина из аварийного жилищного фонда площадью 27,3 тыс. кв. м.

В рамках реализации четвёртого (заключительного) этапа переселено 253 гражданина из аварийного жилищного фонда площадью 4,09 тыс. кв. м., продолжается строительство 25 многоквартирных домов площадью 8,19 тыс. кв. м. для оставшихся 489 граждан. Ориентировочная стоимость мероприятий по ликвидации аварийного жилья, признанного аварийным после 1 января 2012 года, и переселению граждан в новое жильё составляет 598 млн. рублей.

Кстати, в ранге субъектов Российской Федерации по реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда Хакасия занимает 15 место.

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