ГПУ: Киев обжалует решение Интерпола прекратить розыск Януковича

04.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Украина обжалует решение Интерпола, объявившего о прекращении розыска экс-президента страны Виктора Януковича, заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Он заявил, что правоохранительные органы Украины получили информацию о снятии Януковича с международного розыска в конце апреля. Интерпол предупредил ГПУ о конфиденциальности этой информации и запрете на разглашение деталей, передает РИА «Новости».

 «Он (Горбатюк) сообщил, что соответствующее решение будет обжаловано», - сообщает ГПУ.По словам Горбатюка, Интерпол принял решение снять Януковича с розыска из-за недостатков украинского законодательства, регламентирующего «избрание меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого».

Горбатюк заявил, что выводы Интерпола обрабатываются, может быть принято решение об изменение законодательства.

Национальная полиция Украины сообщила 3 мая, что Интерпол принял решение об удалении информации по розыску бывшего украинского президента Виктора Януковича и его сына Александра.

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