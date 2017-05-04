ГПУ: Киев обжалует решение Интерпола прекратить розыск Януковича

Украина обжалует решение Интерпола, объявившего о прекращении розыска экс-президента страны Виктора Януковича, заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Он заявил, что правоохранительные органы Украины получили информацию о снятии Януковича с международного розыска в конце апреля. Интерпол предупредил ГПУ о конфиденциальности этой информации и запрете на разглашение деталей, передает РИА «Новости».
«Он (Горбатюк) сообщил, что соответствующее решение будет обжаловано», - сообщает ГПУ.По словам Горбатюка, Интерпол принял решение снять Януковича с розыска из-за недостатков украинского законодательства, регламентирующего «избрание меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого».
Горбатюк заявил, что выводы Интерпола обрабатываются, может быть принято решение об изменение законодательства.
Национальная полиция Украины сообщила 3 мая, что Интерпол принял решение об удалении информации по розыску бывшего украинского президента Виктора Януковича и его сына Александра.
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