Накануне выходных

Республиканская комиссия по ЧС контролирует прохождение паводка и пожарную обстановку.

Пожарная обстановка стабильная, с начала года зарегистрировано 150 степных пожаров и палов растительности и десять лесных. Все возгорания были успешно ликвидированы в первые сутки, населённые пункты от них не пострадали.

Гидрологическая обстановка в целом спокойная, на реках отмечено понижение уровней воды в связи с похолоданием и ночными заморозками. По данным на 4 мая уровень воды на реке Абакан в районе Абазы составляет 240 сантиметров (он уменьшился на 29 сантиметров, критическая отметка — 490 сантиметров), то же в районе Райкова и Абакана и на малых реках республики. Угрозы подтопления населённых пунктов нет.

По прогнозам, в ближайшие майские выходные температура воздуха днём повысится до плюс 27 градусов, ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, дожди. Осадки и тёплая погода могут повлиять на паводковую ситуацию, а жара и ветер осложнить пожарную обстановку.

Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий, спокойно и безопасно провести праздники, правительство Хакасии, ответственные министерства и ведомства, муниципальные образования будут нести усиленное дежурство. Будут на посту и патрульные группы. В Хакасии их создано 318, благодаря им выявлено и потушено 148 ландшафтных пожаров.

Хотя праздники многие граждане планируют проводить на дачах или природе, следует помнить, что уборка территорий и отдых должны проходить без разведения костров, этого требует действующий особый противопожарный режим в республике. Также запрещается посещать леса.

Председатель республиканской КЧС Владимир Крафт подчеркнул: необходимо продолжать выявлять нарушителей противопожарного законодательства и привлекать их к ответственности. К сведению, за незаконное сжигание травы и мусора поплатились два юридических лица, 34 должностных и 58 граждан. Все они оштрафованы на крупные суммы.

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