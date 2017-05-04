«Народники» из Хакасии стали лауреатами «Кубка Поволжья»

Учащиеся и преподаватели Хакасской республиканской национальной детской школы успешно выступили на международном конкурсе исполнителей на народных инструментах.

«Кубок Поволжья» проходил Казани, в нем приняли участие более трёхсот музыкантов. В номинации «Национальные традиционные инструменты» в III возрастной категории лауреатом I степени стал Юрий Шалгынов (концертмейстер Татьяна Гилюк, преподаватель Мария Сартыкова), а лауреатом III степени была признана Нина Топакова (преподаватель Ольга Карачакова). В IX возрастной категории преподаватель Хакасской национальной ДШИ Ольга Карачакова (концертмейстер Татьяна Гилюк) стала лауреатом III степени, а её коллектив «Артыс» в номинации «Ансамбли» стал лауреатом I степени, сообщили в министерстве культуры Хакасии. Также педагоги школы были отмечены дипломами Международного фестиваля: Татьяна Гилюк получила Диплом «Лучший концертмейстер», Мария Сартыкова была признана лучшим преподавателем в номинации «Сольное исполнительство», а Ольга Карачакова в номинации «Ансамбль».

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