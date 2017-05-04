Непростой путь

В прокуратуре Хакасии в разные годы служили фронтовики Великой Отечественной войны, призванные как из Хакасии, так и из других регионов страны.

Одним из таких фронтовиков является Фёдор Никитович Манкевич. Он родился 27 ноября 1923 года в городе Иланске Красноярского края. Когда его призвали, сначала отправили учиться в Омск в артиллерийское училище. В октябре 1942 года молодой лейтенант Манкевич был направлен на Волховский фронт. Его зачислили во вторую артбатарею 134-го артполка в должности командира управления. Участвовал в боевых действиях, в том числе по деблокированию Ленинграда.

В феврале 1943 года Фёдор Никитович был тяжело ранен осколком снаряда в правую ногу, которую в госпитале ампутировали выше колена. Девять месяцев он провёл в разных военных госпиталях. Заново учился ходить на костылях. А протез носить не смог — слишком высоко была ампутирована нога. В октябре 1943-го был демобилизован из армии по ранению. После войны, в 1953 году, он окончил Свердловский юридический институт, работал в Уяре, посёлке Шушенское Красноярского края. А с 1963-го — в прокуратуре Хакасии прокурором следственного отдела, затем начальником этого отдела, а с 1976 года — транспортным прокурором Абаканской транспортной прокуратуры.

Фёдор Никитович награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть» и ещё десятком юбилейных и памятных медалей. Он награждён почётной грамотой Верховного Совета РСФСР и несколькими десятками других поощрений вышестоящих органов и занесён в Книгу Почёта прокуратуры Хакасии.

Фёдору Никитовичу сейчас 93 года. Накануне 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне весь коллектив прокуратуры Хакасии от всей души поздравляет Фёдора Никитовича. В этот праздничный день желаем ему крепкого здоровья, твёрдости духа, благополучия и счастья. Низкий поклон за ваш великий подвиг!

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