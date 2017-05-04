О доблести, о подвигах, о славе…

В честь 72-й годовщины Великой Победы в Хакасии создаются леса и аллеи.

В рамках всероссийского проекта «Лес Победы», инициаторы которого — экологическое общественное движение «Зелёная Россия» и «Российский союз ветеранов», во всех населённых пунктах Хакасии проводится озеленение мемориальных комплексов, парков, скверов, дворов и улиц. Республиканские лесохозяйственные учреждения по заявкам администраций муниципальных образований, сельсоветов, районных учреждений здравоохранения, культуры, учебных и других заведений безвозмездно предоставляют посадочный материал.

Памятные посадки проводятся не только в городах и сёлах Хакасии, но и на землях сельскохозяйственных формирований, и в лесном фонде. В республике к годовщине Победы приурочено создание более 100 гектаров лесных культур хвойных пород.

27 апреля приросла Аллея Памяти на горе Самохвал. Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии, республиканского туристского центра и телевизионной компании «РТС» посадили сосны и благоустроили территорию мемориального комплекса.

А 28 апреля аллею расширили и глава Хакасии Виктор Зимин с представителями республиканских министерств и ведомств и юнармейцами.

Напомним, сосновая Аллея Памяти была торжественно заложена 1 мая 2015 года при участии главы Хакасии Виктора Зимина, председателя Верховного Совета республики Владимира Штыгашева, представителей различных ведомств и местных общественных организаций.

— Мы решили продолжить озеленение мемориального комплекса. Сосна для посадки выбрана не случайно. Это самая подходящая для горной песчаной почвы порода. Эти хвойные растения символизируют вечную память о тех, кто сражался за Родину. Саженцы размером до одного метра и возрастом до пяти лет привезены из абаканского лесничества. Маленькие саженцы лучше приживаются. Деревья изначально не стали высаживать ровными рядами, сделали подобие естественного бора, — сообщил и.о. министра природных ресурсов и экологии Алексей Сиорпас.

Всего в республике в честь 72-й годовщины Великой Победы высажено более 300 тысяч деревьев в лесу и населённых пунктах.

Аллея молодёжи создана в аале Сапогов Усть-Абаканского района.

Активная молодёжь посёлка Усть-Абакан и аала Сапогов, представители общественной организации «Волонтёры Победы» совместно с исполняющим обязанности заместителя главы Хакасии Владимиром Крафтом, представителями администрации Усть-Абаканского района и республиканского министерства экономики высадили 150 саженцев сосны, предоставленных Усть-Бюрским лесничеством.

В селе Усть-Бюр озеленение в честь Дня Победы пройдёт 5 мая.

К акции «Лес Победы» присоединяются и медицинские работники. В абаканском парке культуры и отдыха 6 мая будет заложена Аллея доноров с участием почётных доноров и медиков.

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