По долгам надо платить

Прокуратурой Абакана организованы проверочные мероприятия в сфере исполнения законодательства, регламентирующего своевременную оплату заказчиками обязательств по заключённым муниципальным контрактам.

Установлено, что по состоянию на 20 марта кредиторская задолженность главных распорядителей бюджетных средств перед субъектами малого и среднего предпринимательства в Абакане по исполненным муниципальным контрактам за счёт средств городского бюджета составляла более 200 миллионов рублей.

Основной причиной образования задолженности перед предпринимателями явился недостаточный объём финансирования из городского бюджета. Местной администрацией не были приняты надлежащие меры к соблюдению требований бюджетного законодательства при прогнозировании и исполнении расходных обязательств. Это обстоятельство послужило основанием для внесения прокуратурой города в адрес главы республиканской столицы представления об устранении нарушений бюджетного законодательства, по результатам рассмотрения которого ответственное должностное лицо бюджетно-финансового управления администрации Абакана привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в целях исключения просроченной задолженности перед субъектами малого и среднего предпринимательства по исполненным муниципальным контрактам прокуратурой Абакана

5 апреля проведено межведомственное совещание с участием первого заместителя главы города, начальника бюджетно-финансового управления администрации Абакана, руководителей структурных подразделений администрации — главных распорядителей бюджетных средств, председателя общественной организации «Союз предпринимателей малого и среднего бизнеса Республики Хакасия».

В результате скоординированных мер и совместно проведённой работы кредиторская задолженность городского бюджета перед 49 субъектами малого и среднего бизнеса за 2015 год в сумме 16 304,7 тысячи рублей погашена полностью. Также в течение апреля произведены выплаты просроченной задолженности и по иным контрактам на сумму более 38 миллионов.

Не остаются без внимания прокурора и вопросы пополнения доходной части местного бюджета за счёт налоговых и неналоговых поступлений. На системной основе проводятся проверки полноты принимаемых муниципалитетом мер к взысканию задолженности по арендным платежам, а также проведение исполнительских действий судебными приставами по принятым в пользу муниципалитета судебным постановлениям. В результате проведённой проверки выявлено бездействие приставов-исполнителей при исполнении судебных актов по взысканию денег в местный бюджет. В связи с чем исполняющим обязанности прокурора Абакана в адрес руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия внесено представление об устранении нарушений законодательства об исполнительном производстве (на рассмотрении).

Данная сфера правоотношений находится на контроле органов прокуратуры. Аналогичные проверочные мероприятия организованы остальными городскими и районными прокурорами республики.

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