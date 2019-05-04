Повзрослевшую дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта посчитали мальчиком



Фанаты обсуждают перемены, произошедшие во внешности 12-летней Шайло Джоли-Питт. На днях девочка была замечена в Лос-Анджелесе по пути на урок музыки. Дочь актеров заметно подросла, но с возрастом не потеряла интереса к мальчишескому стилю в одежде.

С момента расставания Анджелины Джоли и Брэда Питта прошло уже почти три года. Все это время дети звезд находились под серьезным давлением, ведь весь мир обсуждал подробности личной жизни их родителей. Теперь, когда развод актеров остался в прошлом, их наследники могут полноценно наслаждаться жизнью.

Так, на днях дочь Анджелины и Брэда Шайло засняли во время прогулки по Лос-Анджелесу. Девочка шла на урок музыки, а сопровождал ее учитель по игре на гитаре. Поклонники тут же обратили внимание на то, что наследница звездной пары очень выросла. При это Шайло продолжает выбирать одежду в мужском стиле. На снимках она была запечатлена в серой толстовке и темных спортивных штанах.

Ранее Анджелина рассказывала, что ее дочь всегда хотела быть похожей на мальчика. Именно поэтому Шайло никогда не появляется на публике в платьях и предпочитает короткие стрижки. Мама не ограничивает наследницу, считая, что девочка может одеваться так, как ей хочется.

Во время прогулки по Лос-Анджелесу дочь Джоли и Питта выглядела вполне счастливой. Девочка уже давно увлекается музыкой, но неизвестно, удалось ли ей достигнуть больших успехов на этом поприще. По всей видимости, Анджелина считает, что ее наследница уже достаточно взрослая, чтобы перемещаться по городу самостоятельно и без сопровождения охраны.

Сейчас дети актеров живут преимущественно в США. При этом наследники часто путешествуют с мамой в другие страны. Так, Джоли вместе с сыновьями и дочерьми неоднократно бывала в Африке, куда звезда ездит с благотворительными целями. Также отпрыски сопровождали Анджелину во время многомесячных съемок фильма «Малефисента 2», которые проходили в Великобритании. Артистка не любит надолго разлучаться с детьми, поскольку контролирует все аспекты их воспитания.

Пока вопрос опеки над шестью детьми Анджелины и Брэда остается открытым. Ранее актриса разрешала наследникам видеться с отцом только под наблюдением психологов, считая, что Питт может негативно на них повлиять. Вполне вероятно, что после официального оформления развода у бывшего мужа Джоли появится шанс на то, чтобы принимать участие в воспитании отпрысков. По крайней мере, поклонники уверены, что 12-летняя Шайло с возрастом становится все больше похожа на своего звездного папу и нуждается в его поддержке.

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