Правда против пузырей

В пресс-центре газеты «Хакасия» состоялось заседание круглого стола с участием представителей министерства национальной и территориальной политики республики, а также журналистов местных и федеральных средств массовой информации.

Центральным вопросом обсуждения стала роль СМИ в гармонизации межнациональных отношений.

Как отметила президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, буквально подключившаяся к разговору посредством «Скайпа», в современной журналистике теме межнациональных отношений уделяется незаслуженно мало внимания.

— Многие элементарно боятся писать на эту тему. Считают, проще промолчать, — пояснила Маргарита Арвитовна. — Между тем позицию невмешательства профессионалов в нынешней информационной ситуации, когда социальные сети самовольно берут на себя функцию официальных СМИ и раздувают на пустом месте гигантские информационные пузыри, можно приравнять к попустительству. Я уверена, большинство громких межэтнических конфликтов можно было бы избежать, если бы их своевременно и грамотно освещали журналисты.

На ситуацию ещё можно повлиять, благо время пока не упущено, считает другая онлайн-выступающая из Москвы, Юлия Бобкова. Для этого три года назад на базе Гильдии, в которой Юлия Николаевна является директором по региональному развитию, была создана школа межэтнической журналистики. Гвоздем программы обучения стали различные пресс-поездки по стране, во время которых студенты знакомятся с культурой, бытом, традициями того или иного коренного народа непосредственно в месте его проживания.

— По сути, это и является единственно верной формулой для изложения материала на межнациональную тематику, — заключила Маргарита Лянге. — В первую очередь надо как можно больше узнать о культуре народов и лишь потом соединять новые знания с современной действительностью.

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