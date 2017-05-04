Проект Максима Блажко стал лидером по цене среди жилья класса «премиум»

Новый проект Максима Блажко – жилой комплекс «Нескучный HOME&SPA» - стал лидером рейтинга недвижимости премиум-класса, которую можно приобрести по доступным ценам. Об этом пишет издание « Жажда новостей ». Выводы сделаны после соответствующего исследования, проведенного агентством Est-a-Tet.

Эксперты выяснили, что сейчас 9% квартир и 7% апартаментов в новостройках премиального уровня в границах «старой» Москвы продаются по цене ниже 20 млн рублей. Что интересно, бОльшая часть проектов с минимальным бюджетом находится на территории ЦАО — шесть из десяти, в том числе и три самых дешевых варианта.

Так, самые выгодные варианты покупки сейчас предлагаются в новом проекте Максима Блажко и его компании GORN Development – строящемся жилом комплексе «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA». Стать обладателем квартиры в этом ЖК класса премиум можно за 11,1 млн рублей.

Чуть дороже жилье в клубном доме The Mostman на Таганке – минимум 16,7 млн рублей. Третий в рейтинге - проект «Реномэ» рядом с метро Менделеевская: в этом комплексе можно приобрести квартиру за 18,7 млн рублей.

Лидер рейтинга - жилой комплекс «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» - проект, которым занимается сейчас девелоперская компания Максима Блажко. Жилой комплекс будет построен в Донском районе Москвы, недалеко от Нескучного сада. Сейчас строительство уже начато.

Максим Блажко прежде рассказывал, что готовящийся жилой комплекс премиум-класса будет представлять собой пять небоскребов высотой от 140 до 262 метров. «НЕСКУЧНЫЙ HOME & SPA» станет новой архитектурной доминантой старого района столицы.

По планам Максима Блажко, первая очередь жилого комплекса будет сдана во II квартале 2019 г. Этот проект является флагманским для новой компании Блажко GORN Development.

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