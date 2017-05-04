Со связью в связи

В Хакасии прошёл ежегодный конкурс профессионального мастерства среди сотрудников Почты России. На этот раз жюри выбирало лучшего оператора связи.

Участие в состязаниях приняли шесть представительниц Абаканского, Ширинского и Бейского почтамтов. Каждой из них предстояло решить тест на знание должностных инструкций, защитить проект на заданную тему, пройти экспресс-проверку на стрессоустойчивость и параллельно продемонстрировать свои творческие способности.

— Подобные мероприятия дают возможность нашим специалистам подняться над каждодневной рутиной, поработать над собой, узнать что-то новое, — отметила директор филиала ФГУП «Почта России» Дарья Цилина. — Кроме того, конкурс способствует популяризации профессии, в данном случае оператора почтовой связи, сложной и необходимой в нынешней жизни.

Погасить банковский кредит, перевести деньги в другую страну и даже пополнить баланс мобильного телефона — как видите, обязанности современного работника почты давно вышли за первоначальные рамки.

— Это в городах у населения есть множество вариантов для того, чтобы, к примеру, оплатить счёт за электроэнергию. У нас же такую возможность предоставляет только почта, — рассказала победительница конкурса Нина Сюзева (на снимке третья справа) из села Бондарево Бейского района. — В системе я работаю четвёртый год и всё это время чему-то учусь — осваиваю специализированные компьютерные программы, интересуюсь новыми услугами почты. Всё для того, чтобы мои односельчане могли решить хотя бы часть вопросов на месте, не выезжая в районный центр.

Самой же Нине Сюзевой в этом году предстоит как минимум одна дальняя поездка. В качестве лучшего оператора почтовой связи республики 2017 года она будет представлять Хакасию на региональном конкурсе профессионального мастерства.

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