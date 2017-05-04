Кафедра хакасской филологии института филологии и поликультурного образования Хакасского государственного университета имени Н.Ф. Катанова в 25-й раз провела Катановские чтения.

Чтения, которые проводились и как состязание умов, велись по секциям хакасской литературы и хакасского языка.

В секции литературы работы студентов оценивали научные сотрудники ХакНИИЯЛИ Юлия Чаптыкова, Алёна Чочиева и автор этих строк. Было прочитано восемь докладов. Понятно, что работы старшекурсников были на порядок выше, чем иных участников чтений. Первое место заняла студентка пятого курса Наталья Манчилаева (её работа — «Образ цветка в хакасско-алтайской поэзии»), а третье — её одногруппница Карина Кулумаева («Роль стихов — песен В. Майнашева в хакасской культуре»). Однако в их спор смогла вмешаться третьекурсница Елена Сагатаева с работой «Судьба человека в творчестве О. Шулбаева». Научный руководитель всех призёров — кандидат филологических наук, доцент Наталья Таскаракова.

В секции хакасского языка студенты представляли работы, посвящённые лексическим особенностям языка, а магистранты — по актуальным проблемам хакасского языкознания.

Победителем среди студентов стала Наталья Сагалакова, которая учится на четвёртом курсе. На втором месте — Ирина Топоева, на третьем — Екатерина Бурнакова (обе с пятого курса). Их научным руководителем является кандидат филологических наук, доцент Вячеслав Боргояков.

Среди магистрантов призовые места были распределены следующим образом: первое присуждено Алине Канзычаковой, второе — Айране Кыргыз, третье — Марианне Шуптерековой. Научный руководитель всех отличившихся магистрантов — кандидат филологических наук, заведующая кафедрой хакасской филологии Инга Кызласова.

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