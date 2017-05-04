Студенты-юристы ХГУ узнали как попасть в избирком Хакасии

Об этом им рассказали на ярмарке профессий. Подобные мероприятия проводится в университете уже несколько лет. Ярмарки становятся местом встречи потенциальных работодателей и выпускников.

В ХГУ прошла ярмарка профессий для студентов и выпускников направления «юриспруденция». Специалисты различных организаций рассказали о специфике работы, об имеющихся вакансиях, которые могут занять выпускники и квалификационных требованиях к претендентам.

Член республиканского избиркома Владимир Тогочаков рассказал о деятельности избирательной комиссии и её аппарата. А также о том, как выпускникам ХГУ попасть в кадровый резерв, в том числе участковых избирательных комиссий. Представитель избиркома предложил молодым людям подать резюме с целью возможного привлечения на работу в период выборов. «Это поможет Вам повысить свою профессиональную подготовку и получить опыт работы в сфере государственной гражданской службы», – отметил Владимир Тогочаков.

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