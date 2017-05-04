Хакасия останется без бэби-боксов

"Окна жизни" для новорождённых, как отметили специалисты, не актуальны для нашей республики. Мамы отказываются от детей не часто, поэтому и необходимости в установке бэби-боксов нет.

Возможную установку бэби-боксов в Хакасии обсудили специалисты разных профильных ведомств. все они отметили, что "окна жизни" в нашем регионе не востребованы. Об этом говорит и сокращение детских домов в республике, и снижение количества отказа матерей от малышей.

За 5 лет в Хакасии от новорождённых детей отказались 78 мам. Среди основных причин, указанных женщинами в документах, значатся: отсутствие постоянного места работы (80%), несовершеннолетний возраст роженицы (6%), мать-одиночка (50%), отсутствие материальных условий (73%) и причины, связанные со здоровьем ребёнка (6%). Эти цифры озвучили специалисты на совещании регионального совета сторонников партии "Единая Россия".

"В традициях хакасского народа отказ от детей никогда даже не рассматривался. Дети, по каким –либо причинам, оставшиеся без родителей усыновляются родом. 300 малышей взяты в хакасские семьи по родовому принципу", — подчеркнул на совещании сопредседатель Регионального координационного совета сторонников Хакасского отделения "Единой России" Пётр Воронин.

Что же касается практики инфантицидов (умышленное лишение жизни ребёнка) – для Хакасии такие случаи вовсе не характерны. К тому же, как резюмировали специалисты хакасского министерства здравоохранения, ежегодно 6 женщин меняют своё решение отказаться от младенца.

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