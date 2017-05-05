9 Мая — День Победы

Дорогие земляки! От имени Правительства и Верховного Совета Республики Хакасия примите искренние поздравления с великим праздником — Днём Победы!
Это праздник, в который замирает и сжимается сердце от воспоминаний о горечи невосполнимых потерь советского народа, от представления всех тягот военного лихолетья, которые довелось пережить военному поколению, от такого долгого ожидания Дня Великой Победы. Это день нашей общей Памяти. Мы помним о тех, кто шёл навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу.
Подвиг советского народа, его героизм, стойкость и верность Родине бессмертны.
Глава Республики Хакасия — Председатель
Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия
В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ
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