9 Мая — День Победы

05.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Дорогие земляки! От имени Правительства и Верховного Совета Республики Хакасия примите искренние поздравления с великим праздником — Днём Победы!

Это праздник, в который замирает и сжимается сердце от воспоминаний о горечи невосполнимых потерь советского народа, от представления всех тягот военного лихолетья, которые довелось пережить военному поколению, от такого долгого ожидания Дня Великой Победы. Это день нашей общей Памяти. Мы помним о тех, кто шёл навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу.
Подвиг советского народа, его героизм, стойкость и верность Родине бессмертны.

 

Глава Республики Хакасия —                                                                                        Председатель
Председатель Правительства Республики Хакасия                                                   Верховного Совета Республики Хакасия
В.М. ЗИМИН                                                                                                                    В.Н. ШТЫГАШЕВ

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