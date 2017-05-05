Абаканская школьница пыталась сбежать в Москву, чтобы бродяжничать

Пассажиркой без билета и сопровождения взрослых заинтересовались полицейские линейного отдела. Они сняли 14-летнюю девочку с поезда и сопроводили до станции Шира, а затем до столицы Хакасии.

Путешественница агрессивно вела себя с людьми в погонах, обманывала их и пыталась запутать, сообщив, что она уроженка Новосибирска и приезжала в Хакасию к друзьям. Полицейским удалось установить личность беглянки и найти её семью.

Оказалось, девочка постоянно конфликтует с матерью, совершает правонарушения, уходит из дома, бродяжничает, состоит на учёте в городских органах системы профилактики. Вызывающее поведение ребёнка обусловлено рядом психологических и социальных проблем, имеющихся в семье. Контроль за поведением девочки ослаблен. Мать не в силах повлиять на ситуацию, воспитательные беседы не приносят положительного результата, сообщили в пресс-службе абаканского ЛО МВД России по Хакасии.

На этот раз, поругавшись с матерью, школьница собрала вещи и ушла из дома а четыре дня. Родительницу привлекли к административной ответственности.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







