«Аллея Славы» – так называется Всероссийская акция, приуроченная к 72-й годовщине Великой Победы

Сегодня, 5 мая, к ней присоединилась и Хакасия.

На территории спорткомплекса в селе Подсинее Алтайского района появилась хвойная аллея. Здесь и сосны, и кедры, и ели. За лопаты взялась спортивная общественность республики. В их рядах оказались и хоккеисты команды «Саяны». Для подопечных Евгения Баженова спорткомплекс не чужой. Здесь тренируются и сами «Саяны», и те, кто готов пополнить ряды абаканской ледовой дружины в ближайшем будущем.

За последнее время место, где в 1970 – 1980-х годах шло развитие велосипедного спорта, заметно преобразилось. Появилось футбольное поле с искусственным покрытием, спортивная площадка, полным ходом идёт ремонт самого здания. Да и велоспорт стал не единственным видом, которому уделяется особое внимание в Подсинем. Благодаря министерству спорта Хакасии есть где отныне потренироваться в современных условиях и футболистам, и хоккеистам, и легкоатлетам... Поэтому нет ничего странного, что на территории спорткомплекса принято решение высадить порядка 300 саженцев.

– Аллея Славы будет символом подвигов наших дедов, – сказал в своём приветственном слове директор клуба «Саяны» Александр Колесников. – А наша главная задача – знать и помнить.

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