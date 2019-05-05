Алсу решила увезти дочь Микеллу на отдых после скандала на «Голосе»



Российская певица и телеведущая Алсу поехала отдыхать вместе с дочерью Микеллой Абрамовой, чтобы сменить обстановку и постараться забыть о скандале на песенном конкурсе «Голос. Дети». Об этом рассказала журналистам певица Любовь Успенская, которая также является близким другом семьи артистки, неоднократно защищавшей ее от травли.

Когда Алсу вернется с курорта, пока неизвестно. Загрузка...

Успенская также выразила мнение, что отстранение Алсу от оглашения результатов музыкального конкурса «Евровидение» от России может стать чьей-то местью, передает телеканал «360».

Дочь Алсу набрала рекордные 56% голосов и стала победительницей шестого сезона детского «Голоса». Результаты голосования взбудоражили интернет-пользователей и поклонников шоу. Многие уверены в том, что итоги голосования были «проплачены». После этого Первый канал привлек специалистов международной компании и начал проводить проверку. Представитель Алсу сообщила, что певица выступит с заявлением по поводу скандала на шоу «Голос. Дети», в котором победила ее дочь.

В защиту Микеллы высказались многие звезды российского шоу-бизнеса. Так, популярный российский певец Филипп Киркоров поддержал дочь Алсу, отметив, что 11-летняя Микелла Абрамова и ее семья стали жертвами травли. Продюсер Иосиф Пригожин также поддержал Алсу, призвав прекратить травлю ее семьи. Писательница и светская львица Лена Ленина призвала общественность прекратить травлю «несчастного и способного» ребенка Алсу.



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