Больше 90 процентов Жителей Хакасии воспользовались услугами МФЦ

05.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Через МФЦ Хакасии предоставляется 887 видов услуг. С начала 2017 года оказано более 285 тысяч услуг. В среднем время ожидания в очереди составляет четыре минуты.

Отметим, что в Хакасии предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» осуществляется через 13 территориальных отделов во всех муниципальных образованиях и 27 подразделений в отдаленных населенных пунктах. Охват населения составляет 91,3%. Абсолютное большинство (87,55 процента) жителей республики удовлетворены качеством оказания услуг через МФЦ.

 

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