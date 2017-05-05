Домристка из Хакасского госуниверситета стала лауреатом международного конкурса

05.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Студентка музыкального колледжа ХГУ Дарья Ивакина стала лауреатом международного музыкально-театрального фестиваля-конкурса «Надежда – 2017» в Красноярске.

 

 

 

 

 В четырех номинациях состязались более 300 участников из  регионов России  а также  Казахстана, Монголии и Белоруссии. Оценивали творчество молодых людей эксперты в области музыки, культуры и искусства.  Дарья Ивакина  представила Хакасию в номинации «Народные инструменты» и исполнила шесть музыкальных композиций на домре.    Она заняла второе место,  первое  не присуждено никому. Преподаватель девушки -  Вера Лашкина,  концертмейстер Елена Осипенко.

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