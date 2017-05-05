Домристка из Хакасского госуниверситета стала лауреатом международного конкурса

Студентка музыкального колледжа ХГУ Дарья Ивакина стала лауреатом международного музыкально-театрального фестиваля-конкурса «Надежда – 2017» в Красноярске.

В четырех номинациях состязались более 300 участников из регионов России а также Казахстана, Монголии и Белоруссии. Оценивали творчество молодых людей эксперты в области музыки, культуры и искусства. Дарья Ивакина представила Хакасию в номинации «Народные инструменты» и исполнила шесть музыкальных композиций на домре. Она заняла второе место, первое не присуждено никому. Преподаватель девушки - Вера Лашкина, концертмейстер Елена Осипенко.

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