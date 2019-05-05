Финалист детского «Голоса» рассказал, почему не расстроился из-за проигрыша

05.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Финалист детского «Голоса» рассказал, почему не расстроился из-за проигрыша
Проигравший дочери Алсу Микелле Абрамовой участник детского «Голоса» Ержан Максим поведал, почему порадовался второму месту в конкурсе.

Участник шестого сезона телеконкурса признался, что не расстроился из-за результатов голосования. По его словам, даже в проигрыше для него есть плюс: так о нем узнали зрители.

«Если бы я выиграл, меня бы поздравили и забыли», — сказал юный исполнитель в интервью TalkLike на YouTube-канале. Загрузка...

Начинающий певец добавил, что продолжает общаться с другими конкурсантами в чате в мессенджере WhatsApp. За это время он подружился со многими участниками конкурса, в том числе с победительницей «Голоса. Дети» Микеллой Абрамовой.

Скандал вокруг шестого сезона детского «Голоса» начался после победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая набрала рекордные 56,5% голосов. Ержан Максим получил 27,9% голосов, а Валерий Козаков —15,6% голосов. Поклонников проекта удивил такой результат, в социальных сетях появились комментарии о фальсификации голосования и о том, что другие участники «Голоса» больше достойны победы.

Первый канал начал проверку, признав, что во время голосования наблюдались некоторые «аномальности». Сообщается, что итоги проверки будут обнародованы в течение месяца.

Ержана Максима после проигрыша в финале конкурса поддержали многие звезды российской эстрады. Кроме того, из-за скандала ему удалось встретиться с популярной российской певицей Аллой Пугачевой.

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