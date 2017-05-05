Минприроды Хакасии ко Дню Победы подарило ветеранам дрова

05.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники министерства поздравили ветерана Великой Отечественной войны и ветерана лесного хозяйства из Таштыпа Ивана Ивановича Мандау.


 

 

 

Руководители ведомства также  посетили  вдов ветеранов жительниц села Усть-Бюрь Усть-Абаканского района. Всем оказана материальная помощь, предоставлены дрова  и  пиломатериал.

 - Пожилым людям особенно ценно наше внимание, доброе слово, уважение и почитание, которое они заслужили за свою долгую нелегкую, но яркую жизнь. Их жизненный путь – пример стойкости, трудолюбия, патриотизма для всех нас, - подчеркнул исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Хакасии Алексей Сиорпас. 

В канун  72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  в Хакасии озеленяются мемориальные комплексы. Автономные учреждения лесного хозяйства  безвозмездно предоставляют посадочный материал по заявкам органов  власти муниципальных образований.

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