Минприроды Хакасии ко Дню Победы подарило ветеранам дрова

Сотрудники министерства поздравили ветерана Великой Отечественной войны и ветерана лесного хозяйства из Таштыпа Ивана Ивановича Мандау.





Руководители ведомства также посетили вдов ветеранов жительниц села Усть-Бюрь Усть-Абаканского района. Всем оказана материальная помощь, предоставлены дрова и пиломатериал.

- Пожилым людям особенно ценно наше внимание, доброе слово, уважение и почитание, которое они заслужили за свою долгую нелегкую, но яркую жизнь. Их жизненный путь – пример стойкости, трудолюбия, патриотизма для всех нас, - подчеркнул исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Хакасии Алексей Сиорпас.

В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Хакасии озеленяются мемориальные комплексы. Автономные учреждения лесного хозяйства безвозмездно предоставляют посадочный материал по заявкам органов власти муниципальных образований.

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