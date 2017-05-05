На майских праздниках госавтоинспекторы будут усиленно следить за поведением автомобилистов

05.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Массовые проверки водителей дорожные полицейские проводят для того, чтобы выявить пьяных за рулём.

Патрули ДПС выйдут на дежурство на городские улицы и автомобильные дороги. Помочь им могут и жители республики. Сообщить о водителе в состоянии алкогольного опьянения необходимо по телефону доверия МВД по РХ в Абакане 8 (3902) 23-68-88. Во время звонка вас попросят назвать марку, цвет, по возможности государственный регистрационный номер и направление, в котором движется подозрительный водитель. Немедленно наряд ДПС выедет на проверку, сообщили в УГИБДД МВД России по Хакасии.

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