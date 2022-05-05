Нигерия построит газопровод до Марокко

Russf Май 5, 2022 Интересное

Соглашение о строительстве газопровода было достигнуто еще в 2016 году. По проекту длина сооружения составит 5660 км и соединит Нигерию и Марокко. Таким образом, газ, добываемый в Нигерии, будет проходить через множество африканских стран.

На данный момент строительство еще не начато, однако предполагается, что старт проекту будет дан в течение года. Министр Нигерии заявил, что в настоящее время есть много желающих финансировать проект. В том числе, с этим вопросом к нему обращались представители России.

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