Пентагон признал удар по мечети в Сирии и гибель более 40 мирных жителей

США признали, что нанесли по ошибке удар по мечети в Сирии 16 марта, в результате чего погибли 42 человека, сообщили источники в Пентагоне.

Как сообщает CNN, расследование показало, что удар США пришелся не по зданию, где проходила встреча боевиков «Аль-Каиды», а по храмовому комплексу. Сообщается , что обычно подобные здания входят в список объектов не подлежащих ударам. В данный момент устанавливается, было ли пострадавшее здание включено в этот список, передает ТАСС.16 марта США заявили, что нанесли авиаудар по зданию возле мечети в провинции Алеппо. Велась проверка сведений о гибели 40 мирных жителей. Пентагон затем утверждал, что удару подверглись лидеры «Аль-Каиды», и что в результате атаки погибли десятки боевиков.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Москва ждет комментариев Пентагона в связи с бомбардировкой сирийской деревни Аль-Джина. Отмечалось, на месте авиаудара обнаружили фрагмент ракеты Hellfire.

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