Сборная России одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею с шайбой

В первой игре россияне взяли верх над командой Швеции.

И нельзя сказать, что победа далась лёгким путём. Во-первых, пришлось отыгрываться. У шведов на 15-й минуте был точен Элиас Линдхольм. Нам удалось сравнять счёт только на 44-й минуте усилиями Сергея Андронова. Во-вторых, дополнительное время плавно переплыло в серию буллитов. Автором победного гола стал Артемий Панарин. 2:1.

7 мая подопечные Олега Знарка играют против сборной Италии.

В другом матче команда Финляндии оказалась сильнее хоккеистов Беларуси (3:2). Причём, белорусы по ходу матча уступали со счётом 0:2.

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