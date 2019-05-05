Шеф-редактор проекта «Голос. Дети» попал в больницу с инфарктом

Шеф-редактор проекта "Голос. Дети" Александр Подъяпольский попал с инфарктом в одну из столичных больниц. Об этом написала ведущая "Русского радио" и его супруга Алена Бородина в инстаграме.

"Это так страшно. Почти четыре года назад инфаркт забрал моего папу, и вот вчера — Сашка. <…> Он в реанимации, под постоянным наблюдением врачей и — впервые за тысячу лет — без мобильных телефонов, которые он не выключал никогда", — написала она. Загрузка...

Бородина предположила, что инфаркт мужа был вызван сильным стрессом.

"Ни одна работа в мире не стоит вашей жизни!" — обратилась она к подписчикам.

Информацию о госпитализации Подъяпольского радиоведущая также подтвердила в комментарии агентству городских новостей "Москва".

"Для вас это инфоповод, а я чуть не потеряла любимого человека. Сейчас он восстанавливается", - рассказала она.

На прошлой неделе вокруг передачи Первого канала "Голос. Дети" разгорелся скандал. Тогда в финальном выпуске программы победила дочь Алсу Микелла Абрамова, что вызвало недовольство многих телезрителей. Первый канал решил провести проверку и признал, что во время голосования наблюдались некоторые "аномальности". Расследованием занимаются специалисты в сфере кибербезопасности из компании Group-IB. После проведения аудита вещатель рассмотрит возможность изменения правил голосования.



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