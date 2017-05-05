В Черногорске уличные торговцы продавали молочную продукцию сомнительного качества

Управление Россельхознадзора выявило три случая нарушения ветеринарного законодательства в местах несанкционированной торговли.

Граждане продавали сырое коровье молоко, творог и сметану без сопроводительных документов и ветеринарно-санитарной экспертизы. В общей сложности уничтожено 79 литров молока, 20 килограммов творога и 15 килограммов сметаны. Продавцы добровольно согласились на эту меру. Тем не менее, им придётся заплатить штраф от 500 до 1000 рублей, сообщили в управлении Россельхознадзора по Хакасии, Туве и Кемеровской области.

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