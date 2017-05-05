В Хакасии молодым сельчанам государство помогает обрести жилье

Одиннадцать жителей Хакасии получили социальную выплату на улучшение жилищных условий.







Сегодня в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики им вручены сертификаты. Документы получили четверо жителей Ширинского района, трое – Боградского, двое – Усть-Абаканского и по одному – из Аскизского и Таштыпского районов. В Хакасии программа улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов действует с 2006 года. Социальная выплата составляет 70 процентов от стоимости приобретаемой квартиры или сметы на строительство дома. Еще 30 процентов вносит соискатель. Приоритет при рассмотрении заявок отдается работникам АПК и социальной сферы, уточнили в минсельхозпроде Хакасии. В этом году соискателями стали 17 человек. Шестеро еще продолжают сбор документов. Сертификаты им будут вручены позже. Общая сумма финансирования составила почти 20 с половиной млн. рублей.

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