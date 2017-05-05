В Хакасии водители-нарушители оштрафованы на более 15 миллионов рублей

За четыре месяца текущего года комплексы «Арена» выявили более 32 тысяч нарушений.

На республиканских дорогах в целях безопасности дорожного движения используются комплексы «Арена», фиксирующие факты превышения допустимой скорости. Так, за четыре месяца текущего года сотрудниками госавтоинспекции вынесено 32919 постановлений о нарушениях, зафиксированных с использованием средств автоматической фиксации, что на 9748 больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом наложено административных штрафов на сумму более 15 миллионов 210 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе минтранса РХ.

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