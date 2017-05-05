В Хакасии выясняют подробности смертельного ДТП на Аскизском тракте

05.05.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Машины столкнулись около 7:30 утра на 25 километре автодороги Абакан-Ак-Довурак.

По предварительным данным, от силы лобового удара отечественный автомобиль слетел в кювет. Его водитель скончался на месте происшествия от полученных травм. Пострадали автовладелец и три пассажира из иномарки, ставшей вторым участником автокатастрофы. С травмами различной степени тяжести их доставили в Вторым участником ДТП стала иномарка, в салоне которой находился водитель и три пассажира. Все они госпитализированы. По факту ДТП проводится расследование, сообщили в УГИБДД МВД по РХ.

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