Возможное банкротство Хакасэнергосбыта не отразится на потребителях

Согласно официальной информации филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Хакасэнерго» в Арбитражный суд Республики Хакасия подано заявление о признании ОАО «Хакасэнергосбыт» банкротом.

Причиной указывают задолженность энергосбытовой компании. Проблема снижения долговой нагрузки неоднократно обсуждалась на уровне Правительства Республики Хакасия, урегулированием вопроса занимаются члены Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. Как пояснили в Госкомтарифэнерго Хакасии, у населения республики в любом случае нет поводов для беспокойства – функционирование системы энергоснабжения региона и её бесперебойная работа всегда находится под пристальным контролем.

По данным ОАО «Хакасэнергосбыт», причиной непростой ситуации, в которой оказался гарантирующий поставщик электроэнергии стала низкая платежная дисциплина потребителей.

«Свет бесплатным не бывает. Поэтому, главный момент, на котором в этой ситуации должны заострить внимание жители Хакасии – это соблюдение платежной дисциплины» - пояснила председатель Госкомтарифэнерго Хакасии Марина Пономаренко.

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