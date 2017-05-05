Хакасия встречает первых гостей фестиваля «Ынархас чоллары»

6 мая в республике стартует межрегиональный фестиваль «Ынархас чоллары». Фестиваль пройдет в столице Хакасии до 9 мая на базе национальной гимназии.

В Хакасию приедут делегаты из республики Саха (Якутия), Татарстана, Тывы, Бурятии, а также Омской, Кемеровской, Саратовской областей и Красноярского края.

7 мая на территории Хакасского национального музея-заповедника «Казановка» состоится спортивный праздник «Очы пайрам». 8 мая — практическая конференция «Деятели науки и культуры, внёсшие значительный вклад в развитие региона», а также конкурсы чтецов, этнической моды, и этнической песни. 9 мая делегаты фестиваля пройдут в колонне Абаканского бессмертного полка.

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