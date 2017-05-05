За ходом ЕГЭ в Хакасии будет следить тысяча общественных наблюдателей

Об этом сегодня на заседании межведомственной правительственной комиссии посвященной подготовке к экзамену заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Галина Салата.

- Для выпускников девятых классов экзамены продлятся с 26 мая по 8 июня, а для выпускников одиннадцатых классов сдача ЕГЭ будет проходит с 29 мая по 19 июня, - сообщила Салата.

Организации ЕГЭ уделяется самое пристальное внимание. В дни проведения экзамена безопасность школьников будут обеспечивать сотрудники полиции, а за состоянием здоровья экзаменуемых следить врачи. Ежегодно в связи со стрессом к медикам при проведении ЕГЭ обращаются десятки школьников.

Количество учеников сдающих единый государственный экзамен меняется год от года.

- В этом году ЕГЭ в республике будут сдавать 5191 учеников девятых классов и 2150 учеников одиннадцатых классов, - озвучила статистику Галина Салата.

Проводившая заседание межведомственной комиссии исполняющая обязанности заместителя главы Хакасии Ирина Смолина попросила всех отнестись к организации ЕГЭ максимально серьезно.

- Экзамен сдают наши дети, для них это серьезный стресс. Поэтому нужно создать им максимально комфортные условия для работы. От всех наших слаженных усилий в этом вопросе без всякого преувеличения зависит их будущее, - заявила Ирина Смолина.

В общей сложности в организации ЕГЭ в Хакасии будут задействованы около 3500 человек.

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