Жительница Черногорска опустошила банковский счёт доверчивой соседки

Женщина украла с карточки пенсионерки более 22 тысяч рублей.

Пожилая дама из-за заболевания не выходит из дома, пенсию она получает на банковскую карту. Обналичивать денежные средства она отправляет сына. В день пенсии женщина попросила сына проверить баланс карты. Однако он распивал спиртное и отправил к банкомату соседку, с которой был в доверительных отношениях. Вернувшись, соседка пояснила, что деньги не поступили. Позже выяснилось, что она потратила чужую пенсию на личные нужды. Уголовное дело в отношении жительницы Черногорска расследовано и передано в суд, сообщили в пресс-службе МВД России по Хакасии.

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