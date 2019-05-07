8 cамых эксцентричных икон стиля

Звание иконы стиля не дается просто так. Быть эксцентричной иконой стиля еще сложнее. Не каждому дано столько смелости и фантазии. Чего не скажешь об этих прекрасных женщинах. Кажется, желание эпатировать публику – у них в крови.

Дафна Гиннесс

Эксцентричная британка с необычной черно-белой прической на умопомрачительных каблуках. Она обожает эпатировать публику своей обувью. Дафна родилась в богатой английской семье. В 19 лет она вышла замуж за греческого магната. Целых 15 лет она провела в настоящей золотой клетке, изредка появляясь на публике в прилизанных, до невозможности скучных костюмах а-ля Грейс Келли. Зато после развода ее жизнь круто изменилась. Глядя на нее сейчас, кажется, что она и не человек вовсе, а какой-то ходячий арт-концепт. Ее гардероб поистине великолепен. И заметьте, все это ее собственная фантазия, никаких советов и помощи стилистов.

Айрис Апфель

Айрис Апфель – одна из самых эпатажных женщин современности. В 97 лет она заключила свой первый контракт с модельным агентством. А ее уникальный гардероб даже удостаивался выставки в музее Метрополитен. Такую честь в прошлом оказывали только великолепному Ив Сен-Лорану.

Леди Гага

Леди Гага выглядит одинаково прекрасно и обмотанная в мясо, и в монструозных туфлях, и в образе роскошной голливудской дивы времен Джоан Кроуфорд. Загрузка... Посмотрим, чего дальше ждать от королевы эпатажа.

Эльза Скиапарелли

Вечная соперница Шанель, подруга Сальвадора Дали и Жана Кокто, Эльза Скиапарелли воплощала идеи сюрреалистов в мире моды. Шокирующие цвета, шляпки необычной формы, перчатки с ногтями, пуговицы в виде монет, ожерелье из засушенных жуков. У Эльзы была необычайно богатая фантазия. Ее творения до сих пор вдохновляют модных кутюрье со всего мира.



Кармен Миранда

Кармен Миранда была одной из самых ярких голливудских звезд в 40-е годы прошлого столетия. Она неизменно играла задорных и темпераментных танцовщиц в бразильском стиле. Ей это не составляло никакого труда, ведь в ее жилах текла горячая испанская кровь. Благодаря Кармен в США появилась мода на все латиноамериканское: яркие цвета, открытые блузы, пышные, летящие юбки, обувь на очень высокой платформе, причудливые шляпки. Сама же актриса неизменно носила шляпку, напоминающую высокую корзину, наполненную фруктами.

Маркиза Луиза Казатти

Настоящая femme fatale маркиза Луиза Казатти обожала проводить маскарады. Она всегда появлялась на публике в экстравагантных нарядах. Один из самых знаменитых ее выходов – Парижский зимний бал в 1910 году. Уникальное, расшитое россыпью бриллиантов платье-фонтан, сшитое по эскизам легендарного кутюрье Поля Пуаре, произвело на гостей неизгладимое впечатление. Неизменной частью ее образа были также накладные ресница, густо подведенные угольной крошкой глаза и вечно расширенные от курения белладонны глаза.

Нэнси Кунард

Нэнси Кунард – наследница богатого английского рода. В 20-е годы прошлого столетия она была музой для молодых писателей Европы и Америки. Невероятно тощая, с бледной кожей и коротко остриженными волосами. Ее «варварский» стиль (так его называли из-за любви Нэнси к Африке) копировали самые эмансипированные женщины того времени. Пальто из шкуры леопарда, ткани, инкрустированные драгоценными камнями, длинные серьги, массивные бусы из деревянных кубов, браслеты из дерева и слоновой кости, покрывающие руки от запястья до локтя. Даже в наше время ее стиль кажется авангардным.

Мишель Лами

Одна из самых загадочных и мистических икон стиля всех времен и народов. Мишель чем-то напоминает колдунью из мрачных сказок или цыганку с восточных базаров. Татуировки на костяшках пальцев, позолоченные зубы, массивные кольца и серьги: мрачная и жутко привлекательная. Мишель ненавидит красить ногти, зато она без ума от идеи красить кончики пальцев в черную краску. Еще один ежедневный ритуал в ее жизни – рисовать на лбу черную полоску. Без такой симметрии на лице она просто не может собраться с мыслями по утрам.



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