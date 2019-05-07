8 cамых эксцентричных икон стиля

07.05.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Звание иконы стиля не дается просто так. Быть эксцентричной иконой стиля еще сложнее. Не каждому дано столько смелости и фантазии. Чего не скажешь об этих прекрасных женщинах. Кажется, желание эпатировать публику – у них в крови.

Дафна Гиннесс
8 cамых эксцентричных икон стиляЭксцентричная британка с необычной черно-белой прической на умопомрачительных каблуках. Она обожает эпатировать публику своей обувью. Дафна родилась в богатой английской семье. В 19 лет она вышла замуж за греческого магната. Целых 15 лет она провела в настоящей золотой клетке, изредка появляясь на публике в прилизанных, до невозможности скучных костюмах а-ля Грейс Келли. Зато после развода ее жизнь круто изменилась. Глядя на нее сейчас, кажется, что она и не человек вовсе, а какой-то ходячий арт-концепт. Ее гардероб поистине великолепен. И заметьте, все это ее собственная фантазия, никаких советов и помощи стилистов.

Айрис Апфель
8 cамых эксцентричных икон стиляАйрис Апфель – одна из самых эпатажных женщин современности. В 97 лет она заключила свой первый контракт с модельным агентством. А ее уникальный гардероб даже удостаивался выставки в музее Метрополитен. Такую честь в прошлом оказывали только великолепному Ив Сен-Лорану.

Леди Гага
8 cамых эксцентричных икон стиляЛеди Гага выглядит одинаково прекрасно и обмотанная в мясо, и в монструозных туфлях, и в образе роскошной голливудской дивы времен Джоан Кроуфорд. Загрузка... Посмотрим, чего дальше ждать от королевы эпатажа.

Эльза Скиапарелли
8 cамых эксцентричных икон стиляВечная соперница Шанель, подруга Сальвадора Дали и Жана Кокто, Эльза Скиапарелли воплощала идеи сюрреалистов в мире моды. Шокирующие цвета, шляпки необычной формы, перчатки с ногтями, пуговицы в виде монет, ожерелье из засушенных жуков. У Эльзы была необычайно богатая фантазия. Ее творения до сих пор вдохновляют модных кутюрье со всего мира.


Кармен Миранда
8 cамых эксцентричных икон стиляКармен Миранда была одной из самых ярких голливудских звезд в 40-е годы прошлого столетия. Она неизменно играла задорных и темпераментных танцовщиц в бразильском стиле. Ей это не составляло никакого труда, ведь в ее жилах текла горячая испанская кровь. Благодаря Кармен в США появилась мода на все латиноамериканское: яркие цвета, открытые блузы, пышные, летящие юбки, обувь на очень высокой платформе, причудливые шляпки. Сама же актриса неизменно носила шляпку, напоминающую высокую корзину, наполненную фруктами.

Маркиза Луиза Казатти
8 cамых эксцентричных икон стиляНастоящая femme fatale маркиза Луиза Казатти обожала проводить маскарады. Она всегда появлялась на публике в экстравагантных нарядах. Один из самых знаменитых ее выходов – Парижский зимний бал в 1910 году. Уникальное, расшитое россыпью бриллиантов платье-фонтан, сшитое по эскизам легендарного кутюрье Поля Пуаре, произвело на гостей неизгладимое впечатление. Неизменной частью ее образа были также накладные ресница, густо подведенные угольной крошкой глаза и вечно расширенные от курения белладонны глаза.

Нэнси Кунард
8 cамых эксцентричных икон стиляНэнси Кунард – наследница богатого английского рода. В 20-е годы прошлого столетия она была музой для молодых писателей Европы и Америки. Невероятно тощая, с бледной кожей и коротко остриженными волосами. Ее «варварский» стиль (так его называли из-за любви Нэнси к Африке) копировали самые эмансипированные женщины того времени. Пальто из шкуры леопарда, ткани, инкрустированные драгоценными камнями, длинные серьги, массивные бусы из деревянных кубов, браслеты из дерева и слоновой кости, покрывающие руки от запястья до локтя. Даже в наше время ее стиль кажется авангардным.

Мишель Лами
8 cамых эксцентричных икон стиляОдна из самых загадочных и мистических икон стиля всех времен и народов. Мишель чем-то напоминает колдунью из мрачных сказок или цыганку с восточных базаров. Татуировки на костяшках пальцев, позолоченные зубы, массивные кольца и серьги: мрачная и жутко привлекательная. Мишель ненавидит красить ногти, зато она без ума от идеи красить кончики пальцев в черную краску. Еще один ежедневный ритуал в ее жизни – рисовать на лбу черную полоску. Без такой симметрии на лице она просто не может собраться с мыслями по утрам.

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