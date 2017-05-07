Пострадавший при теракте в петербургском метро скончался в больнице

В Петербурге скончался еще один пострадавший при теракте на «синей» ветке метро, передает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора города Анну Митянину.

По словам чиновницы, пострадавший, который находился в крайне тяжелом состоянии, умер в больнице.

Напомним, 3 апреля в результате теракта в метро погибли 14 человек, в числе которых был сам террорист-смертник. Более 50 раненых были доставлены в больницы.

В настоящее время 13 жертв теракта похоронены.

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