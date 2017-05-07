«Роснефть» значительно увеличила выручку и прибыль

Чистая прибыль «Роснефти» за первый квартал 2017 года выросла на 8,3 процента к аналогичному периоду прошлого года, до 13 миллиардов рублей при значительном негативном влиянии курсовых разниц от укрепления курса рубля. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Выручка компании за три месяца составила 1,41 триллиона рублей (24,8 миллиарда долларов), продемонстрировав рост на 71 процент в долларовом выражении и 34 процента — в рублевом. Незначительное 5-процентное снижение выручки по отношению в четвертому кварталу 2016 года в компании объясняют значительным укреплением курса рубля, а также «снижением объемов экспорта нефти при действующих внешних ограничениях».

EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) «Роснефти» за первые три месяца текущего года увеличилась на 22 процента в рублевом эквиваленте и на 54 процента — в долларах.

В сообщении также отмечается, что в первом квартале 2017 года произошло сокращение позитивного эффекта лага по экспортной пошлине на 17 миллиардов рублей по сравнению с четвертым кварталом 2016 года. «Вместе с тем, рост средней цены нефти на 8,2 процента, сокращение удельных операционных затрат на 6,7 процента до 168 рублей на баррель нефтяного эквивалента при плановой оптимизации расходов на ремонты и обслуживание оборудования, контроль за административными затратами, а также реализованный эффект синергии от приобретения новых активов позволили сохранить уровень операционной прибыли до учета амортизации (EBITDA) практически неизменным в долларовом выражении (5,7 миллиарда долларов) по отношению к уровню четвертому кварталу 2016 года», — говорится в релизе.

Свободный денежный поток «Роснефти» увеличился более чем втрое, до 89 миллиарда рублей (1,4 миллиарда долларов) при росте капитальных затрат. Отмечается также, что нефтяной холдинг на протяжении 20 кварталов подряд обеспечивает положительный денежный поток.

При этом «Роснефть» в первом квартале 2017 года продемонстрировала рентабельность по EBITDA на уровне 22,8 процента – одна из самых высоких в отрасли.

Инвестиции компании достигли 3,3 миллиарда долларов по отношению к первому кварталу 2016 года, увеличившись в долларовом выражении более чем на 57 процентов к первому кварталу 2016 года.

Главный исполнительный директор компании Игорь Сечин отметил, что «Роснефть» остается лидером отрасли по инвестиционной активности, продолжая работать над монетизацией уникальной ресурсной базы и ориентируясь на плановое завершение крупных инвестиционных проектов в ближайшие годы. «Внешняя среда остается непростой: продолжающаяся волатильность на глобальных товарных рынках, значительное укрепления курса рубля — все это отразилось на финансовых результатах компании. Вместе с тем, менеджмент предпринимает все возможные усилия по дальнейшему повышению эффективности деятельности, а также реализации синергетического потенциала интеграции активов «Башнефти»», — сказал он.

Сечин добавил, что компания продолжает эффективное взаимодействие с правительством России «по выработке инвестиционных стимулов и механизмов для реализации полного потенциала своей ресурсной базы, а также в вопросах обеспечения устойчивой финансовой модели развития нефтеперерабатывающего бизнеса». «Даже с учетом стратегических приобретений, синергетический потенциал которых будет полностью реализован уже в краткосрочной перспективе, Компания продолжает сохранять консервативные уровни финансовой задолженности (чистый долг/EBITDA 1,56x) и устойчиво генерировать денежный поток», — добавил он.

Аналитики Morgan Stanley обратили внимание на устойчивый показатель EBITDA компании и более низкое соотношение между собственными и заемными средствами, включая долгосрочные облигации, связанные с предоплаченными поставками нефти. «Показатель EBITDA за первый квартал составил 333 миллиарда рублей и оказался на 4 процента выше рыночных ожиданий, что соответствует нашему прогнозу», — говорится в обзоре инвестбанка. В Morgan Stanley также отметили, что «Роснефть» сообщила о значительно более сильном свободном денежном потоке в размере 89 миллиардов рублей (по сравнению с 25 миллиардами в четвертом квартале 2016 года). «По нашему мнению, это число включает операционные денежные средства (163 миллиарда) за вычетом увеличения стоимости материальных активов (192 миллиарда), плюс снижение стоимости облигаций по долгосрочным предоплаченным контрактам (118 миллиардов рублей)», — пояснили аналитики банка.

3 мая сообщалось, что «Роснефть» за первые три месяца 2017 года «Роснефть» добыла 70,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента (5,79 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки) углеводородов. Таким образом, компания стала мировым лидером по добыче углеводородов среди публичных нефтяных компаний.

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