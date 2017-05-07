Спасатели эвакуировали из метро Санкт-Петербурга свыше 1200 человек

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России продолжают ликвидацию последствию чрезвычайной ситуации в метрополитене Санкт-Петербурга, где в одном из вагонов на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба российского спасательного ведомства.

"Пожарно-спасательные подразделения МЧС России одними из первых прибыли на место ЧС и в кратчайшие сроки, совместно с бригадами скорой медицинской помощи, организовали оказание помощи и эвакуацию пассажиров метро. Всего было эвакуировано более 1200 человек. Для эвакуации пострадавших в лечебные учреждения города задействован вертолет Ка-32 МЧС России", - отмечают в пресс-службе.

В настоящее время пожарно-спасательными подразделениями, совместно с экстренными службами проводится обследование линий метрополитена.

Работа метрополитена в Санкт-Петербурге временно приостановлена.

Для транспортного обеспечения властями города дополнительно развернуто 5 наземных маршрутов, дублирующих линии метрополитена, задействованы более 160 автобусов.

Для информирования населения о происшествии, правилах поведения, а также о режиме работы наземного общественного транспорта и введенных ограничениях движения на улицах Санкт-Петербурга МЧС России задействовало терминальные комплексы общероссийской системы информирования и оповещения населения.

Совместно со спасателями на станциях метро работают медицинские бригады Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России. Кроме того, при необходимости во ВЦЭРМ подготовлены дополнительные места для приема пострадавших, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.

В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу для оказания экстренной психологической помощи работают «телефоны доверия»:

8-800-775-17-17,

8-812-718-25-16.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга обнародовал списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Как поясняют специалисты, данный список актуален по состоянию на 06:00 4 апреля, и будет обновляться по мере поступления информации.

Список пострадавших в результате теракта в петербургском метро размещен на сайте ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 1000 человек и около 300 единиц техники, в том числе от МЧС России более 300 человек и 40 единиц техники, в том числе вертолет Ка-32.

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