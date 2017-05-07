В центре Москвы сносят усадьбу Неклюдовой

Минувшей ночью в центре Москвы начался снос исторического здания, расположенного по адресу улица Малая Бронная, дом 15Б. Данное строение известно как усадьба Неклюдовой. В Мосгорнаследии заявили о том, что здание не является объектом культурного наследия, при этом в общественном движении "Архнадзор" с таким мнением не согласились, назвав снос "выдающимся примером градостроительного варварства и беззакония, недопустимого в столице цивилизованной страны". В организации добавили, что "здание отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам и по закону не может подлежать сносу".

Уточняется, что согласно принятому в ноябре прошлого года градостроительному плану, на месте снесённого дома в близком соседстве с жилыми домами и детским садом будет построено новое здание высотой 28 метров. "Для данного земельного участка несколько лет назад были за городской счет разработаны градостроительные режимы и регламенты, предусматривавшие сохранение здания и ограничение высотной отметки до 16,38 м, то есть фиксирующие нынешнее положение", - добавили в "Архнадхоре".

По свидетельству местных жителей, снос усадьбы начался в 4 утра выходного дня. Главный дом городской усадьбы был построен в 1840-х годах, позже, в ХХ веке, он был перестроен, сообщает "Интерфакс".

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