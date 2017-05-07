В петербургских больницах остаются девять пострадавших при взрыве в метро

В стационарах на сегодняшний день остаются 9 пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 20.00 5 мая в стационарах остается 9 пострадавших из удовлетворительной группы. На амбулаторном лечение 72", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Митянина также отметила, что последний пострадавший из группы средней тяжести переведен в удовлетворительную.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника.

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