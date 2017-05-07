Глава Хакасии вручил фронтовику два армейских набора и телевизор

Накануне 9 Мая Глава Хакасии Виктор Зимин побывал в Усть-Абакане, чтобы лично поздравить ветерана Великой Отечественной войны Михаила Александровича Лещева, супругу и всю его семью с наступающим днем Великой Победы.

В честь священного для всей нашей страны праздника, руководитель региона вручил ветерану два армейских набора, один из которых от министра обороны России Сергея Шойгу.

Отметим, что Михаил Александрович Лещев родился в 1922 в селе Силкино Идринского района Красноярского края. В армию призван 15 марта 1943 года. В боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны принимал участие в составе 153-го артиллерийского полка Московской дивизии, где служил рядовым, специалистом колесных машин. На фронте получил сквозное ранение, осколочное ранение в руку, контузию. С честью и доблестью неся свою службу в рядах советской армии, Михаил Александрович демобилизовался в 1946 году. Награжден медалями Жукова, «За победу над Германией», знаком «Фронтовик», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», юбилейными наградами.

Глава Хакасии Виктор Зимин, вместе с ветераном, его родным и близкими, выпили чаю и душевно пообщались на разные темы.

- Я хорошо защищал нашу Родину. Хочу, чтобы после меня также дорожили нашим Отечеством, - сказал Михаил Александрович.

Во время общения ветеран поделился и тем, что совсем недавно вернулся из заграничной поездки в Таиланд, куда ездил на отдых. Буквально на днях Михаил Александрович отметил свой очередной юбилей – 95 лет со дня рождения. В честь этого события Глава республики вручил ему большой телевизор.

- От всей души поздравляю Вас с Днем Великой Победы. Десятки миллионов наших соотечественников прошли ту войну… Благодарю Вас за то, что вы отстояли свободу и независимость нашей Родины в тяжелейших боях. Желаю вам крепкого здоровья и всегда оставаться таким же бодрым и жизнерадостным. Живите подольше, радуйтесь жизни и радуйте нас, - поздравил ветерана Виктор Зимин.

Михаил Александрович сказал, что желает лично 9 Мая присутствовать на Ритуале Памяти возле Вечного Огня и на марше Победы, который состоится на главной площади республики. Там в день праздника они и договорились встретиться с руководителем региона.

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